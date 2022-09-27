«Если бы сказал, что купил билет после 21 сентября, — пустили бы меня или нет?»

Пограничники спрашивают, когда купил билет

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продолжает регулярные вылеты из Казани в Стамбул, несмотря на приостановку программы полетов в российские города и Белоруссию. Улететь из Казани в Стамбул можно свободно, если удалось приобрести билет.



— Я сейчас сам вылетаю рейсом Turkish Airlines в Стамбул, прямо сажусь в самолет, — рассказал «Реальному времени» коммерческий директор одной из крупных компаний Казани (ФИО спикер просил не указывать, — прим. авт.). — В целом я прошел пограничный контроль и досмотр нормально. Единственное, спрашивали, когда я приобрел билет и с какой целью вылетаю за рубеж. Последний вопрос всегда задавали, тут нет ничего необычного. Необычным оказался другой момент: узнавали, когда покупал билет.

Топ-менеджер фирмы сообщил, что по возрасту подходит под критерии мобилизации, и поделился впечатлениями о прохождении досмотра погранслужбой.

— Для меня осталось неясным, если бы я сказал, что купил билет после 21 сентября, — пустили бы меня или нет? Но проверять я не стал, — признался он и отправился на посадку в самолет.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Turkish Airlines продолжает прямые вылеты в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines поставила на сегодняшний рейс один из самых вместительных самолетов — Airbus 321 на 185 мест. Стоимость авиабилета после 21 сентября выросла до 150 тысяч рублей. По словам собеседника издания, вместе с ним одним рейсом в Стамбул улетают пассажиры целыми семьями.

— Я бы не сказал, что рядом преимущественно мужчины призывного возраста. Глубина продаж и так была большая, рейсы и так были популярны. Со мной летят и мужчины, и женщины, и дети, — рассказал он.

По его словам, в ажиотаже, связанном с мобилизацией, казанские туристы торопятся вылететь до 30 сентября. По этой причине свободных мест нет, а «остатки» билетов продаются по заоблачным ценам. Так, за день до вылета единственное место на чартере из Казани в Анталью продавалось за 450 тысяч рублей. Если смотреть туры сегодня, то свободное место есть только на 2 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Первые сообщения об ограничениях на вылеты за рубеж появились накануне. В СМИ рассказали о том, что в тюменском аэропорту мужчин не выпускали за границу без справки из военкомата. В пресс-службе Рощино позднее уточнили, что это касается лишь пассажиров международных рейсов: «При выезде за границу мужчина должен предоставить справку из военкомата. На рейсы внутри страны это требование не распространяется». Сегодня утром пресс-служба аэропорта уже опровергла «Реальному времени» эту информацию: «Ограничений на вылет из Тюмени по зарубежным рейсам нет».

Позднее глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев назвал любые возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, не получивших повестку, нарушением.

Луиза Игнатьева