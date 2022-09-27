На границе с Грузией откроют мобилизационный пункт

В Северной Осетии на участке российско-грузинской границы развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщается в telegram-канале МВД по региону.

На КПП «Верхний Ларс» также разрешили пеший переход границы. Отмечается, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых в том числе увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка по-прежнему напряженная.



Фото: t.me/mvd_rso_a

Вчера вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что на границе с Грузией скопилось 3,5 тысячи легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891. За прошедшую неделю через таможенный пункт в Северной Осетии госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек. Это на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей, передает ТАСС.

Часть россиян после новостей о частичной мобилизации направляется в Казахстан. Сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен провести переговоры с РФ из-за увеличившегося потока ее граждан в страну.



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Татьяна Леухина