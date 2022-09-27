В Казани тепло пустили более чем в половину многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани тепло пустили в 59,2% многоквартирных домов, то есть в 3,2 тыс. домов. Всего тепло планируется подать почти в 5,5 тыс. зданий, сообщили в мэрии города.



Отопление подключили в 726 объектах социальной сферы — это 85,3% от плана. Среди таких объектов — 372 детских сада, 236 школ, 68 объектов здравоохранения и 17 учреждений культуры.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Отопительный сезон стартовал в Казани 26 сентября. В мэрии призвали УК постепенно подавать тепло в жилые дома.

В субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в республике запущено 1 678 котельных, что составляет 53,89%. Таким образом, отапливаются 4 999 многоквартирных домов — 28,3% жилищного фонда.



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Маргарита Головатенко