Алкомаркетам «Глобус» второй раз за год меняют название

Фото: Татьяна Демина

Помимо вывесок, меняется и ассортимент

Казанская сеть алкогольных магазинов «Глобус Маркет» сменила название второй раз за год — в конце апреля компания объявила, что торговые точки будут открыты под вывеской «Порт Маркет», а теперь, как стало известно «Реальному времени», они начали меняться на «Хочу еще». Привычное серо-синее оформление сменилось на красное — единственным знакомым атрибутом остался бокал вина, который тоже претерпел некоторые изменения.

Продавец одной из такой точек пояснил изданию, что название сменилось буквально на днях, а вместе с ним немного поменялся ассортимент.

Сетью алкогольных супермаркетов управляет ООО «Глобус Маркет», которое предоставляет франшизу. Соответственно, у разных магазинов — разные юрлица. Точкой с обновленной вывеской управляет ООО «Корсика», которое в прошлом году при выручке в 197,7 миллиона рублей получило прибыль в 16,3 миллиона. Недавно там сменился директор — вместо Надежды Гришиной им стал Ильсур Галиев, ставший в апреле полным владельцем компании.

Фото: Татьяна Демина

А вот новая вывеска принадлежит другой казанской фирме — ООО «Емакторг», которое занимается оптово-розничной торговлей продуктами и табачными изделиями, а также услугами по доставке и выкладке товара. Заявка на товарный знак была подана в начале сентября. Стоит отметить, что, согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», «Корсика», «Глобус Маркет» и «Емакторг» не связаны между собой.



Название на картах уже поменялось

Судя по всему, смена вывесок в Казани находится в активной стадии. Так, согласно данным одного из картографических сервисов, многие точки «Порт Маркета» закрыты — в этом убедился и корреспондент «Реального времени», пройдясь по ним. Вместо этого на картах отображается новое название — «Хочу еще».

Фото: скриншот

Что касается сайта, то еще утром, перейдя по ссылке port-online.ru, можно было наткнуться на сообщение «Сайт недоступен». После обеда он начал переадресовывать на новый — хочу-еще.рф. Там последней и пока единственной новостью является сообщение об открытии магазина в Набережных Челнах. Всего по городу их уже около пяти.

Против предполагаемых бенефициаров сети возбуждены уловные дела почти на 300 млн

Всего у ООО «Глобус Маркет» около 200 магазинов по Татарстану. Сеть связывают с ООО «Премьер» и ООО «Компания «Премьер» Эмиля Данилова и Рустема Давлетгараева — в ноябре прошлого года Следственный комитет по Татарстану возбудил против них уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов суммарно почти на 300 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Леухина

В мае оба покинули посты генеральных директоров после возбуждения в их отношении уголовного дела о неуплате налогов. Эмиль Данилов был учредителем и директором «Компании «Премьер» с момента ее создания в 2002 году. В 2014 году на посту директора его в этой компании сменил Давлетгараев. В 2008 году Данилов учредил и возглавил ООО «Премьер».

Дарья Пинегина