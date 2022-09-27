Госдума одобрила законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными

В Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Для мобилизованных трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что работники, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина