На летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане потратили 1,85 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году на летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане потратили 1,85 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Большую часть суммы — 1,6 миллиарда рублей — выделили из бюджета Татарстана. Еще 6,88 миллиона рублей направили на отдых детей в лагерях из муниципальных бюджетов.



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Летом 2022 года оздоровительной кампанией в Татарстане охватили 154 398 детей. В республике работали 1 527 лагерей всех форм отдыха. Из них 192 — лагеря загородного типа.



Отдыхали в лагерях Татарстана этим летом и дети из Луганской и Донецкой народных республик — 179 человек. На сегодняшний день в лагере «Заречье» отдыхают дети из Лисичанска.

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Татьяна Демина