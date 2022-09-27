На летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане потратили 1,85 миллиарда рублей
В 2022 году на летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане потратили 1,85 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.
Большую часть суммы — 1,6 миллиарда рублей — выделили из бюджета Татарстана. Еще 6,88 миллиона рублей направили на отдых детей в лагерях из муниципальных бюджетов.
Летом 2022 года оздоровительной кампанией в Татарстане охватили 154 398 детей. В республике работали 1 527 лагерей всех форм отдыха. Из них 192 — лагеря загородного типа.
Отдыхали в лагерях Татарстана этим летом и дети из Луганской и Донецкой народных республик — 179 человек. На сегодняшний день в лагере «Заречье» отдыхают дети из Лисичанска.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым