Дмитрий Медведев назвал условия использования Россией ядерного оружия

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, в каких ситуациях Россия может использовать ядерное оружие. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По его словам, Россия применит ядерное оружие исключительно в случае угрозы уничтожения государства или его союзников — «в заранее определенных случаях». Власти страны также постараются, чтобы такого оружия не появилось у «враждебных соседей».

— Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф, — содержится в сообщении.

Фото: wikipedia.org / Aleksandr_Mullin

Бывший президент также считает, что при риске использования ядерного оружия против Украины страны НАТО не станут вмешиваться в конфликт. Несмотря на поставку оружия в страну, это для них — «просто бизнес».

— Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте, — приводится в тексте.

Администрация США разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация на Украине не привела к расширению конфликта. Он не стал уточнять, какие действия последуют при применении ядерного оружия.



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Елизавета Пуншева