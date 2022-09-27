Летом в лагерях Татарстана отдохнули почти 155 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане этим летом оздоровительной кампанией охватили 154 398 детей. Такую цифру озвучил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

По его словам, минувшим летом в Татарстане работали 1 527 лагерей всех форм отдыха. Из них 192 — лагеря загородного типа, где отдохнули 86 199 несовершеннолетних, остальные 1 335 — лагеря дневного пребывания, где побывали 68 тысяч детей.

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Из 154 тысяч путевок 31 049 обеспечили за счет бюджета Татарстана. На это потратили 355,4 миллиона рублей.



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Татьяна Демина