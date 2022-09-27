В Татарстане в декабре среднемесячная температура ожидается ниже нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана представил вероятностный прогноз температурного режима в республике на отопительный период 2022/2023 года. В декабре среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы, в остальные месяцы — в ее пределах.

В норме среднемесячная температура воздуха в декабре по Татарстану составляет -8,9 градуса. Однако, по прогнозу синоптиков, в этом году первый месяц зимы окажется холоднее.

Среднемесячная температура воздуха в норме составляет +4,9°С, в ноябре — 2,7°С со знаком минус. По прогнозу Гидрометцентра республики, в этом году показатели будут «около нормы».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогичный прогноз и на первые три месяца 2023 года. Для января норма среднемесячной температуры воздуха составляет -10,9 градуса, для февраля — минус 10,7°С, а для марта — минус 4,2°С.

В Гидрометцентр Татарстана предупредили, что в течение холодного периода вероятностный прогноз погоды скорректируют месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Источник: Гидрометцентр Татарстана

— Анализ климатических данных и прогностических разработок научно-исследовательских учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что на большей части территории России в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается близким к средним многолетним значениям за 1991—2020 годы. На севере Уральского и Сибирского федеральных округов, в Якутии — выше средних многолетних значений, — говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Татарстане уже стартовал. В Казани он начался 26 сентября.

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Татьяна Демина