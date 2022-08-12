Итоги дня: три сценария развития экономики России, Tat Cult Fest под угрозой срыва, Казань расширится
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 августа:
- Проведение фестиваля Tat Cult Fest может сорваться. В техническом задании к тендеру на его организацию и проведение указано, что мероприятие должно пройти в Национальной библиотеке Татарстана, в частности при участии артистов лейбла Yummy Music. Их представители заявили, что пока что победитель тендера — московское ООО «Сателлит» — к ним с предложениями не обращался.
- Татарстан победил в конкурсном отборе регионов на оснащение школ государственной символикой в 2023 году. Ею оснастят 1 579 общеобразовательных организаций. Всего в числе победителей 47 регионов России.
- Центробанк России не исключил, что сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007—2008 годов». По прогнозу регулятора, торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках.
- Также Банк России опубликовал базовый, адаптационный и кризисный сценарии для отечественной экономики. Согласно первому экономика страны будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь 2022-й и большую часть 2023 года. Адаптационный сценарий предполагает формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта, кризисный допускает два риска — устойчиво высокую инфляцию и усиление геополитической напряженности в мире.
- Мост «Миллениум» в Казани в следующем году отремонтируют, чтобы решить проблему с водоотведением. Мост находится не в авариийном состоянии. Работы плановые.
- В Зеленодольском районе Татарстана на базе лицея имени В.В. Карпова прошло посвящение молодых педагогов в профессию «учитель». Это ежегодная традиция. Выпускники вузов и колледжей, начинающие свою педагогическую карьеру, клянутся быть примером для своих учеников, продолжать учиться всю жизнь и стать профессионалами в своем деле.
- Татарстанские предприниматели направили письмо главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву с просьбой остановить разрушение рынка и их бизнеса конкурентами из других государств. Как рассказал владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков, в этом году ягодный урожай в Татарстане достиг рекордных показателей, но высокая конкуренция с дружественными странами на рынке негативно сказалась на местном бизнесе.
- Конкурсный управляющий фирмы-банкрота «Дизал», ранее принадлежавшей Равилю Зиганшину, подал иск к другой компании известного строителя — камско-волжскому предприятию резинотехники «Кварт». «Дизал» попытается взыскать с «Кварта» почти полмиллиарда рублей: 350 млн долга и еще 108 млн рублей процентов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Этой осенью в России стартует новый этап программы туристического кешбэка — он продлится с 1 октября по 25 декабря. Для круизов он начнется с 1 сентября. Приобрести туры россияне смогут с 25 августа.
- С начала года внутренний турпоток в России составил 34 миллиона человек. По итогам 2022-го внутри страны может отдохнуть в общей сложности 61 миллион граждан. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Набережных Челнах троих полицейских осудили за превышение полномочий и попытку обвинить невиновного человека в преступлении, связанном с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Одного из них приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, двух — к 1 году 3 месяцам. Всех троих с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
- Экологи отобрали пробы в реке Казанке в Арском районе после жалоб жителей деревни Чурилино на молочный цвет воды. Результаты анализа станут известны в течение 7 дней, после этого будет принято решение о дальнейшем принятии мер административного реагирования.
- Главные причины заторов и пробок на дорогах Казани — некачественные дорожные работы, которые проводят в часы пик и не оставляют альтернативных вариантов для объезда, считает региональный представитель ФАР в Татарстане Рамиль Хайруллин. Ситуация касается не только городских дорог, но и федеральных трасс.
- В Госсовет Татарстана внесли законопроект о присоединении территории «Научного городка» в Высокогорском районе к Казани. Документ подготовили по перечню поручений президента республики Рустама Минниханова.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о Дне российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля. Праздник установили с учетом выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации.
- ЦБ отозвал у московского АО «Кросна-Банк» лицензию на осуществление банковских операций, в том числе из-за нарушений требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «НДКО Лэнд Кредит».
Ключевые события 170-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий союзных сил около Соледара 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек. Остатки украинское командование вывело в тыл. У н. п. Опытное и Невельское (ДНР) 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла 70% списочной численности после высокоточных ударов ВКС России.
- Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов около Марьинки (ДНР) 3-1 батальон 66-й механизированной бригады потерял больше половины состава. До 40 националистов и пять автомобилей ликвидировано у Зайцево.
- За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в Харьковской области и 103-й бригады терробороны. Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в ДНР и шесть складов боеприпасов.
- Около Часового Яра (ДНР) уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64. В контрбатарейной борьбе подавлены четыре взвода РСЗО «Град», поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВЛ ликвидировано еще пять украинских беспилотников. В воздухе сбиты два РСЗЛ «Хаймарс» около Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в Херсонской области.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьОбразованиеБизнесПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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