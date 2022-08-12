Сегодня молодых педагогов Татарстана посвящают в учителя
Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана на базе лицея имени В.В.Карпова проходит посвящение молодых педагогов в профессию «учитель». В торжестве принимают участие более 250 представителей системы образования — это выпускники педагогических вузов, руководители методических служб, представители Академии Минпросвещения и другие. В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали «Реальному времени», какие мероприятия ожидаются в этот день.
Праздничная программа стартовала еще в 9 утра с групповых тренингов по психологическому сопровождению участников образовательного процесса. Уже в 12.00 состоялась традиционная встреча педагогов с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным. А после нее в 13.30 началась самая главная часть торжества — церемония посвящения.
Молодые учителя от лица всех выпускников, приступающих к работе в школах республики с сентября 2022 года, торжественно произнесут клятву на трех языках (русском, татарском и английском).
Церемония посвящения молодых педагогов Татарстана в профессию учителя — ежегодная традиция. Выпускники вузов и колледжей, начинающие свою педагогическую карьеру, клянутся быть примером для своих учеников, продолжать учиться всю жизнь и стать профессионалами в своем деле. Нередко новых учителей поздравляет президент Татарстана Рустам Минниханов.
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что данная церемония проводится с целью повышения социального статуса учителя и престижа педагогической профессии. Она существует с 2016 года и ни разу не прерывалась даже во время пандемии. Так, в 2020 году она прошла в онлайн-режиме, а в 2021 уже очно в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар».
— Очень важно, что молодые педагоги перед стартом педагогической карьеры услышат напутственные слова от многих руководителей, добившихся на профессиональном поприще «Педагог» высочайших результатов, — подчеркнули в министерстве.
Основная часть праздничной программы завершится в 14.40, когда участники и гости праздника отправятся на экскурсию на остров-град Свияжск.
Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщали «Реальному времени», что, согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профиля. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию.
Также регион столкнулся с проблемой нехватки педагогических кадров и по другим школьным предметам. Так, в течение последних 5 лет в школах республики в учебных заведениях дефицит учителей начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.
— В целом потребность обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профобразования, а также за счет переподготовки кадров, — уточнили в Минобрнауки Татарстана.
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комментарии
Мужчины есть?
Учителя-мужчины не выдерживают психологического давления (проще говоря скандалов "мамочек"), дополнительных бесплатных нагрузок по обслуживанию "начальников" и огромной бумажной работы.
В РФ образование стало чисто женским занятием - воспитывают и обучают мальчишек женщины.
Отсюда и все проблемы и в науке, и в экономике, и в промышленности, и в семье и т.д.
Не в обиду героическим учительницаи - просто как констатация факта.