Сегодня молодых педагогов Татарстана посвящают в учителя

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана на базе лицея имени В.В.Карпова проходит посвящение молодых педагогов в профессию «учитель». В торжестве принимают участие более 250 представителей системы образования — это выпускники педагогических вузов, руководители методических служб, представители Академии Минпросвещения и другие. В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали «Реальному времени», какие мероприятия ожидаются в этот день.

Праздничная программа стартовала еще в 9 утра с групповых тренингов по психологическому сопровождению участников образовательного процесса. Уже в 12.00 состоялась традиционная встреча педагогов с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным. А после нее в 13.30 началась самая главная часть торжества — церемония посвящения.

Молодые учителя от лица всех выпускников, приступающих к работе в школах республики с сентября 2022 года, торжественно произнесут клятву на трех языках (русском, татарском и английском).

Церемония посвящения молодых педагогов Татарстана в профессию учителя — ежегодная традиция. Выпускники вузов и колледжей, начинающие свою педагогическую карьеру, клянутся быть примером для своих учеников, продолжать учиться всю жизнь и стать профессионалами в своем деле. Нередко новых учителей поздравляет президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравляет молодых педагогов на церемонии посвящения в учителя (2016г., Иннополис). Фото: president.tatarstan.ru

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что данная церемония проводится с целью повышения социального статуса учителя и престижа педагогической профессии. Она существует с 2016 года и ни разу не прерывалась даже во время пандемии. Так, в 2020 году она прошла в онлайн-режиме, а в 2021 уже очно в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар».



— Очень важно, что молодые педагоги перед стартом педагогической карьеры услышат напутственные слова от многих руководителей, добившихся на профессиональном поприще «Педагог» высочайших результатов, — подчеркнули в министерстве.

Фото: Максим Платонов

Основная часть праздничной программы завершится в 14.40, когда участники и гости праздника отправятся на экскурсию на остров-град Свияжск.

Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщали «Реальному времени», что, согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профиля. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию.

Также регион столкнулся с проблемой нехватки педагогических кадров и по другим школьным предметам. Так, в течение последних 5 лет в школах республики в учебных заведениях дефицит учителей начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.



— В целом потребность обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профобразования, а также за счет переподготовки кадров, — уточнили в Минобрнауки Татарстана.

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Максим Кокунин