Конкурсник «Дизала» требует с предприятия семьи Равиля Зиганшина полмиллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий фирмы-банкрота «Дизал», ранее принадлежавшей Равилю Зиганшину, подал иск к другой компании известного строителя — камско-волжскому предприятию резинотехники «Кварт». «Дизал» попытается взыскать с «Кварта» почти полмиллиарда рублей: 350 млн долга и еще 108 млн рублей процентов.

К делу, инициированному тюлячинским «Дизалом», третьим лицом привлечена еще одна фирма, бенефициаром которой также была семья Зиганшиных, — «Таткомплект» (признанная банкротом еще в 2019 году). Заседание для дополнительного исследования материалов дела — пока среди них лишь оригиналы платежных поручений, представленные истцом, — назначено на 22 сентября.



Сегодня учредителем «Кварта» является зять экс-главы ПСО «Казань» — Тимур Зайнутдинов. Предприятие производит свыше 7 тысяч наименований резинотехнических изделий на площадях в 27 га. На рынке компания чувствует себя вполне уверенно, уже почти 10 лет ежегодно генерируя выручку более 2 млрд рублей, а прошлый год закрыла с рекордным оборотом в 2,7 млрд. Правда, все эти миллиарды съедает себестоимость и чистая прибыль в результате ежегодно падает: с 2012 года она снизилась в три с лишним раза — до 39 млн рублей в 2021 году. А это значит, снизились и налоговые платежи в бюджет РТ, к примеру, прибыль до налогообложения в 2020 году составила 160,3 млн рублей, из которых налога на прибыль получено на 41,5 млн. А в 2021 году сумма той же прибыли до налогообложения составила лишь 60 млн. Одна из проблем — необходимость погашать кредиты: в 2020 году «Кварт» взял долгосрочный кредит на полмиллиарда рублей, по которому вернул пока лишь 200 млн рублей, зато в 2021 году взял дополнительно краткосрочный заем на 125,6 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

Как бюджетные сотни миллионов «упали» на карточку зятя главы ПСО «Казань»

Еще в начале 2022 года стало известно, что получившая права требования на залоги по кредитам ПСО «Казань» компания ООО «Альгор-Строй» потребовала у «Кварта» забрать свой залог, чтобы выставить его на торги. Залогом может быть как земля компании (27 га — это немало), так и что-то из 70 корпусов зданий и сооружений «Кварта» или технологические линии для изготовления резинотехнических изделий. Известна лишь сумма заложенных активов, по оценке самого завода, порядка 300 млн рублей.

Впервые про «Кварт» мы писали еще в 2016 году, когда компания дважды поменяла своего номинального собственника: если в марте в число акционеров вошла жена Равиля Зиганшина, то в конце года — его зять Тимур Зайнутдинов, экс-руководитель «Татфлота». Марина Лузанова, заместитель генерального директора АО по экономике, рассказала тогда «Реальному времени», что ни на бизнесе компании, ни на ее сотрудниках эта сделка никак не отразится. Но впервые в «негативном» ключе «Кварт» засветился лишь в декабре 2021 года, когда конкурсному управляющему «Таткомплекта» удалось добиться рассмотрения судом его заявления о привлечении бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, его супруги, бывших руководителя и учредителя должника к субсидиарной ответственности на 647 млн рублей. В частности, согласно иску, сотни миллионов рублей, выделенные на большие стройки мундиаля в 2018 году, «упали» на карточку зятя Зиганшина — все того же Тимура Зайнутдинова. Впрочем, по словам представителей последнего, деньги пошли на «незаконные налоговые вычеты», но они не могли привести к банкротству предприятия. «Кварт» оказался одним из должников «Таткомплекта», но честно выплатил свои 22 млн рублей.

Тогда же засветилась и компания «Дизал». Схема, согласно словам конкурсного управляющего «Таткомплекта», была следующей. Полученные от ПСО 720 млн рублей (ПСО, в свою очередь, получило их от Фонда поддержки социальной сферы отраслей национальной экономики РТ «на строительство объектов для проведения чемпионата мира по футбола») «Таткомплект» перевел на расчетный счет ООО «Дизал». Последний вернул 265 млн рублей «Таткомплекту», а еще 350 млн перечислил «Кварту» в долг. В свою очередь АО «Кварт», со слов «конкурсника», просто перекинул деньги зятю Светланы Зиганшиной, Тимуру Зайнутдинову, который свой расчетный счет открыл буквально накануне этих финансовых операций — 14 мая 2018 года.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что «Дизал» был признан банкротом в феврале этого года. Эта строительная компания с 2013 года активно развивалась, прирастая оборотами: к 2018 году выручка выросла с 263 млн до 7086,8 млн рублей. И внезапно все остановилось. В том году себестоимость «сожрала» большую часть полученных денег. А сама компания была должна партнерам почти 1,5 млрд рублей, еще 1,2 млрд рублей — банкам по линии краткосрочных займов. В принципе, ее деятельность тоже должна была бы вызывать вопросы в первую очередь у налоговиков: в графе «прибыли» до налогообложения самая большая цифра — 476 тыс. рублей — фигурирует лишь в 2013 году, с тех пор она только падала: в 2017-м — 162 тысячи, а в 2018 году — уже 106 тысяч. Про чистую прибыль вообще говорить нечего.

Как писала газета «Реальное время» еще два года назад, в ноябре 2020 года, расцвет империи главного строителя РТ пришелся на мундиали и проекты «Роскосмоса», и после этого тендеры у него начали отбирать. Уже в том году главные тендеры в родном Татарстане доставались другим игрокам рынка, причем даже те тендеры, что ПСО выиграло ранее, но не смогло выполнить. В самой компании, не первый год работающей за пределами Татарстана, неудачи дома пояснили «Реальному времени» тем, что сосредоточили все силы на федеральной стройке — возведении второй очереди космодрома Восточный, которую курирует лично президент России. Тем не менее ряд экспертов уже тогда полагали, что на смену эпохе Зиганшина с ее крупными инфраструктурными федеральными проектами приходит время локальных региональных и городских проектов, а также строительства ИЖС. На тот момент один только «Иннополис» требовал с ПСО 2 млрд рублей. А выручка упала сразу на 40%: с 5,8 млрд до 2 млрд рублей.

В 2021 году крупные татарстанские компании начали «кампанию по изъятию залогов по кредитам», выданным главе ПСО «Казань» Равилю Зиганшину в 2012—2018 годах на сумму 5 млрд рублей. В исках фигурировала не только строительная техника или земельные участки, но и вполне «близкие» ему курорт «Свияжские холмы» (уже ему не принадлежит) и даже одноименный гольф-клуб (земли которых у него в итоге отняли). А среди ответчиков фигурировало не только вышеназванное Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт», но и само ПСО «Казань». В 2021 году выручка компании снизилась еще раз — до 1,4 млрд. При этом последний раз существенную прибыль компания видела лишь в 2015 году, когда она составила почти 400 млн рублей. В 2022 году в графе «чистая прибыль» — 2 (прописью — два) рубля. У ПСО астрономическая задолженность перед своими партнерами и контрагентами — почти на 5,5 млрд рублей. Хотя свои еще более астрономические долги по краткосрочным займам (в 2017 году составили аж 9,5 млрд рублей), отметим справедливости ради, компания старается закрывать. В 2022 год она вошла с долгом по заемным средствам уже на 1,7 миллиарда.

Сергей Афанасьев