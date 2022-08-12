Проведение фестиваля Tat Cult Fest может сорваться
11 августа стали известны результаты торгов по объекту закупки «Оказание услуг по обеспечению проведения фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest». При начальной стоимости в 8 820 300 рублей победу одержала компания с предложением в 7 320 849 рублей.
По информации «Реального времени», это московское ООО «Сателлит». Компания принимала участие в 86 торгах, из которых выиграла 57. Основным ее заказчиком является концертный зал «Зарядье».
В техническом задании указано, что фестиваль должен был пройти на территории Национальной библиотеки при участии, в частности, артистов лейбла Yummy Music. Представители библиотеки и лейбла указали, что пока что «Сателлит» к ним с предложениями не обращался.
До анонсированного на 30 августа события осталось меньше месяца. Как подрядчик собирается организовать и провести его — неясно, указывают собеседники «Реального времени». Это ставит проведение фестиваля под сомнение.
Фестиваль Tat Cult Fest проводится с 2018 года, ранее его площадкой был Казанский кремль. В его рамках проводятся концерты современной татарской и тюркоязычной музыки, выставки медиа-искусства, происходят коллаборации музыкантов, медиа-художников, хореографов. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились «АИГЕЛ», Зуля Камалова, Нурминский, дуэт PTU, группа Bashkarma.Организатором фестиваля выступала компания creeptone media при поддержке лейбла Yummy Music, Министерства культуры РТ и Казанского Кремля.
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