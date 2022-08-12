Проведение фестиваля Tat Cult Fest может сорваться

Фото: Tat Cult Fest 2021. Фото: vk.com/tatcultfest2021

11 августа стали известны результаты торгов по объекту закупки «Оказание услуг по обеспечению проведения фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest». При начальной стоимости в 8 820 300 рублей победу одержала компания с предложением в 7 320 849 рублей.

По информации «Реального времени», это московское ООО «Сателлит». Компания принимала участие в 86 торгах, из которых выиграла 57. Основным ее заказчиком является концертный зал «Зарядье».

В техническом задании указано, что фестиваль должен был пройти на территории Национальной библиотеки при участии, в частности, артистов лейбла Yummy Music. Представители библиотеки и лейбла указали, что пока что «Сателлит» к ним с предложениями не обращался.



До анонсированного на 30 августа события осталось меньше месяца. Как подрядчик собирается организовать и провести его — неясно, указывают собеседники «Реального времени». Это ставит проведение фестиваля под сомнение.

Фестиваль Tat Cult Fest проводится с 2018 года, ранее его площадкой был Казанский кремль. В его рамках проводятся концерты современной татарской и тюркоязычной музыки, выставки медиа-искусства, происходят коллаборации музыкантов, медиа-художников, хореографов. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились «АИГЕЛ», Зуля Камалова, Нурминский, дуэт PTU, группа Bashkarma.Организатором фестиваля выступала компания creeptone media при поддержке лейбла Yummy Music, Министерства культуры РТ и Казанского Кремля.



Фаниль Каримов