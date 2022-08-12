Правительство России объявило об осеннем этапе туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

Этой осенью в России стартует новый этап программы туристического кешбэка. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Осенний этап туристического кешбэка продлится с 1 октября по 25 декабря. Приобрести туры россияне смогут с 25 августа.

Для круизов новый этап туристического кешбэка начнется с 1 сентября. Он продлится до завершения навигации, сообщает пресс-служба правительства России.

По программе путешественники могут получать кешбэком до 20% от стоимости путевки. В программе задействованы все регионы России.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко еще весной рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Точные даты тогда еще не были определены.



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Татьяна Демина