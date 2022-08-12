В Челнах трех полицейских осудили за попытку привлечь к ответственности невиновного

В Набережных Челнах трех полицейских осудили за превышение полномочий и попытку обвинить невиновного человека в преступлении, связанном с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, сказано на сайте горсуда.



Ранее мужчина уже был судим, поэтому правоохранители предполагали, что не будет сомнений в его виновности. Мужчине угрожали и хотели, чтобы он оговорил себя. Потерпевший же обратился в ОРЧ СБ МВД по Татарстану — это стало основанием для проведения в отношении одного из полицейских оперативно-разыскных мероприятий. По их результатам в КУСП УМВД России по Челнам зарегистрировали рапорт об обнаружении признаков преступления.

Суд признал полицейских виновными по статье о превышении должностных полномочий с угрозами применения физического насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Одного из подсудимых приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах на срок 1 год 6 месяцев. Еще двум фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца и тоже лишили права занимать соответствующие должности.

Подсудимые вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, обжалован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что в Татарстане бывшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по республике осудили по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — он пообещал одной судье, что та избежит наказания за посредничество во взяточничестве, если передаст через него должностным лицам 5 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко