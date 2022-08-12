Новости общества

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России учредили День анимации

16:22, 12.08.2022 2
В России учредили День анимации
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Праздник установили с учетом выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации.

8 апреля в 1912 году (по старому стилю — 26 марта) в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» — одного из первых анимационных фильмов в истории страны.

В конце июля стало известно, что на базе Казанского художественного училища имени Фешина в столице Татарстана откроется школа креативных индустрий. Там откроются четыре студии: «Дополненной и виртуальной реальности», «Дизайна», «Анимации, мультипликации и 3D-графики» и «Фото и видеопроизводства, монтажа».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:46
    Давайте его выходным!
    Ответить
  • Анонимно 17:07
    Будет Главный праздник в году.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также