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Банк России аннулировал лицензию «НДКО Лэнд Кредит» на осуществление банковских операций

10:19, 12.08.2022
Банк России аннулировал лицензию «НДКО Лэнд Кредит» на осуществление банковских операций
Фото: cbr.ru

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «НДКО Лэнд Кредит». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России.

Сегодня Банк России отозвал лицензию у московского АО «Кросна-Банк». Кредитная организация по величине активов в банковской системе России занимала 290-е место. ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы

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