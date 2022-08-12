Банк России аннулировал лицензию «НДКО Лэнд Кредит» на осуществление банковских операций
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «НДКО Лэнд Кредит». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России.
Сегодня Банк России отозвал лицензию у московского АО «Кросна-Банк». Кредитная организация по величине активов в банковской системе России занимала 290-е место. ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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