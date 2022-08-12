Рамиль Хайруллин, ФАР: «Ремонтировать дороги, видимо, выгоднее, чем один раз сделать хорошо»

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Главные причины заторов и пробок на дорогах Казани — некачественные дорожные работы, которые проводят в часы пик и не оставляют альтернативных вариантов для объезда. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал региональный представитель ФАР в Татарстане Рамиль Хайруллин.

Собеседник издания отметил, что ремонт дорог — это необходимая мера, однако для столицы Татарстана это стало традиционной проблемой, так как ежегодно в одних и тех же местах перекрываются важнейшие участки городского движения.

— В прошлом или позапрошлом году, когда у нас делали ремонт на проспекте Победы, было озвучено, что работы пройдут в дневное и ночное время, не затрагивая час пик. В принципе это так и происходило, а мы его практически не замечали. Во времена утреннего и вечернего часа пик там не было техники и рабочих, и люди почти беспрепятственно могли продвигаться. А в этом году у нас почему-то одновременно начался ремонт дорог на таких важных артериях, как Ершова и, опять же, проспект Победы. Однако сейчас нет не то что альтернативных дорог, они даже в час пик продолжали работать, перекрыв таким образом две трети всех проезжих частей. У нас «Южку» [проспект Победы] недавно делали, и в этом году опять. Что с ней не так? — посетовал спикер.

Фото: realnoevremya.ru

Хайруллин также высказал мысль, что проблема не только в неверном подходе к дорожным работам и их планированию, но и в том, как они осуществляются. В качестве одного из решений вопроса он напомнил о давнем предложении Рустама Минниханова перейти на бетонные основания.

— Я помню, как несколько лет президент Татарстана предлагал делать бетонные основания для того, чтобы дороги служили долговечно. То есть не делать их из песка и щебня, а класть именно бетон и сверху асфальт. Чтобы как раз не было проседаний и колейности. Я так и не вижу, чтобы это где-то делалось или внедрялось. Я помню эти разговоры и очень надеялся, что так все и будет. Но пока все продолжается по старым технологиям. Тот же проспект Победы — уверен, что через год у нас опять там будет сильная колея, перекрытия и ремонт, — добавил Хайруллин.

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

Эксперт отметил, что данная ситуация касается не только городских дорог, но и федеральных трасс, связывающих регионы.

— М-7 — это федеральная трасса, и с объездом там будут проблемы из-за большого трафика, который в объезд не пустишь. В районе Казани на ней тоже ежегодный ремонт, и тоже вопросы. Почему они в одном и том же месте каждый год ковыряются и пытаются сделать? Почему бетонное покрытие остается до сих пор перспективным направлением? В Европе это делают десятилетиями, а для нас это до сих пор перспектива. Ничего не мешает. У нас внутри города много бетонных заводов, которые могут работать. Не знаю, дешевле это или нет, но это надежнее. Лет 7 или 8 можно будет к этой дороге не прикасаться. Судя потому, что ремонт у нас происходит в одних и тех же ямах, то, видимо, ремонтировать выгоднее, чем один раз сделать хорошо, — заключил специалист.

Фото: kzn.ru (архив)

Сегодня «Реальное время» рассказало, как бесконечный дорожный ремонт на М-7 создал «полосу препятствий» для водителей на въезде в Казань со стороны Богородского. Кроме того, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин рассказал, что в этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей.



На указанные средства в этом году в Татарстане построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км. Фактический объем выполненных на сегодняшний день работ — 44,8%. Госконтракты по основным объектам заключены, заверил представитель Миндортранса республики.

Также в этом году в нормативное состояние приведут 45 школьных маршрутов, 22 подъезда к медорганизациям, в том числе к ФАПам, 26 подъездов к спортивным и туристическим объектам. Учтены 390 обращений жителей, в том числе 297 по «Народному контролю».



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Максим Кокунин