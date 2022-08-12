Экологи взяли пробы в Казанке после жалоб жителей Арского района на молочный цвет воды

Экологи отобрали пробы в реке Казанке в Арском районе после жалоб жителей деревни Чурилино на молочный цвет воды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В ходе обследования факт замора рыб инспекторы не выявили, визуально река Казанка в этом месте белесоватого цвета.

Экологи взяли пробы воды в том месте, которое указали сами жители, а также природной и сточной воды в зоне влияния ближайшего объекта негативного воздействия — выше и ниже места выпуска сточных вод БОС ООО «Водоканал-Сервис», а также в самом месте сброса сточных вод БОС. Пробы сейчас в работе.

Результаты анализа станут известны в течение 7 дней, после этого будет принято решение о дальнейшем принятии мер административного реагирования.

На прошлой неделе инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и специалисты лаборатории выехали по жалобам жителей в Зеленодольский район к порозовевшему озеру.



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Татьяна Леухина