ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-Банка»
Банк России отозвал лицензию у московского АО «Кросна-Банк», об этом сообщается на сайте регулятора.
Кредитная организация по величине активов в банковской системе России занимала 290-е место. ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
«Кросна-Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил ЦБ РФ.
В апреле Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО РНКО «Синергия». Кредитная организация по состоянию на 1 апреля занимала 364-е место в банковской системе России.
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