Свыше 1,5 тысячи школ Татарстана в следующем году оснастят государственной символикой

Татарстан победил в конкурсном отборе регионов на оснащение школ государственной символикой в 2023 году. Всего госсимволами оснастят 1 579 общеобразовательных организаций, рассказали «Реальному времени» в региональном Министерстве образования и науки.

Всего в числе победителей оказалось 47 субъектов России, а общее количество заявленных школ достигло 22 тысяч. Количество образовательных учреждений Татарстана в этом перечне оказалось самым большим, на втором месте находится Башкирия — 1 203 школы, а на третьем Свердловская область — 1 108. Самое маленькое число объектов заявлено в городе Байконур (7 школ), который также принял участие в данном отборе.

Фото: Роман Хасаев

Ранее сообщалось, что в случае победы Татарстана в конкурсном отборе республика софинансирует 19% затрат. На остальную же часть закупки будут выделены средства из федерального бюджета.

Напомним, сам конкурс стартовал 10 июня, а за несколько дней до его начала стал известен список предметов, которые войдут в рекомендуемый набор:

российский флаг для флагштока;

10 настольных флагштоков с одним флагом;

флагшток уличный;

протокольный флаг России;

большой герб России;

малый герб России.

Тогда же в пресс-службе Минобрнауки отметили, что для Татарстана данный список будет увеличен за счет равного количества символики России и региона.

Фото: tatarstan.ru

Стоит отметить, что 10 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для 31 региона страны на приобретение государственной символики для школ в этом году. Так, на покупку комплектов, в которые входят герб России, флаг и флагштоки, для 11 тысяч школ направили 970 миллионов рублей. Средства получили Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области и другие регионы. Тогда Татарстан не попал в перечень регионов, где существовала необходимость срочной закупки.



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Максим Кокунин