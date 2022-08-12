ЦБ допустил повторение кризиса 2007—2008 годов в мировой экономике

Центробанк России не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007—2008 годов. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007—2008 годов», приводит RT заявление регулятора.

Фото: pixnio.com

По прогнозу ЦБ, торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. Государства в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 30 марта заявлял, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.



На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина