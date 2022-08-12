Ильдар Ситдиков: «Ягоды и овощи из братских стран нам очень сильно мешают»

Фото: скриншот из прямого эфира

В этом году ягодный урожай в Татарстане достиг рекордных показателей, но высокая конкуренция с дружественными странами на рынке негативно сказалась на местном бизнесе. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

Татарстанские предприниматели даже написали письмо главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву с просьбой остановить разрушение рынка и их бизнеса конкурентами из других стран.

— У нас усиливается завоз ягоды из Азербайджана. Она мелкая и безвкусная, а продается по всему городу. Вот она нам очень сильно мешает, да как и все эти братские страны. Мы даже написали открытое письмо министру сельского хозяйства России с просьбой ограничить в сезон доступ на наши рынки различных товаров, которые мы сами производим. Это создает излишнюю конкуренцию. У нас такая ситуация сложилась в этом году с салатом. Летом мы боролись с Ираном. Они предлагают салат «Айсберг» по 28 рублей за 1 килограмм оптом в Москве. У нас его себестоимость выходит от 45 до 50 рублей за килограмм. Получается, что они это делают специально для того, чтобы сломать наш рынок. Когда на следующий год мы уже ничего сажать не будем, они поставят ценник в 200—300 рублей за килограмм, а может, и в 500 рублей. Например, зимой цена на салат «Романо» доходила до 1 200 рублей. Это мне сами рестораторы Казани рассказывали. Да, такие цены будут, как только они нас сломают, — пояснил бизнесмен.



Фото: взято из соцсетей

Ситдиков добавил, что решить проблему способен только российский Минсельхоз, который сам и создал такую ситуацию. Так, например, министерство просит увеличить максимальное количество посевных площадей под овощи, чтобы избежать дефицита. Но в тоже время ведомство открывает доступ для импорта, и поток дешевых овощей сбивает цены.

«Дружественные страны контролируют большую долю оптовой продукции. Это самый настоящий картель, который регулируют три страны: Иран, Азербайджан и Турция. Они нас как хотят, так и ломают».

Фото: Максим Кокунин

Владелец бренда «Ягодная долина» также отметил влияние продукции, которая поступает в Россию с освобожденных территорий ДНР и ЛНР.

— Продукция из Донбасса очень сильно повлияла на цены. Оптовые цены на овощи снизились по сравнению с прошлым годом на 50. Мои товарищи, которые занимаются овощами, испытывают очень сильные трудности и сейчас уже запахивают поля вместе с урожаем, — заключил он.





По словам Ситдикова, сезон начался с того, что рынок удобрений и посадочного материала подвергся сильной «лихорадке». Однако со временем цены стабилизировались и оказались ниже тех, которых ожидали фермеры.



— Удобрения подорожали не так сильно. Мы думали, что это будет невыносимо дорого, но цены устаканились, и мы смогли закупиться. В целом сезон проходит хорошо, но цены на ягоды выросли на 30% — как следствие общей инфляции в России. Покупательский спрос, по сравнению с прошлым годом, не упал. Летние и средние сорта уже закончились, а урожай сейчас дают ремонтантные сорта. Первая половина имела хороший результат. Мы превысили урожай прошлого года, и если будет теплая осень, пойдем на свои рекорды, — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru (Ильдар Ситдиков справа)

Говоря о том, что сыграло роль в становлении рекордного урожая, Ситдиков отметил несколько факторов.

— Посадки прошлых годов ушли в зиму комфортно. Зима была очень снежная и без заморозков, которые могли их повредить. Мы практически вошли в сезон со 100%-ной перезимовкой. Но в этом году была очень затяжная весна, и с ней мы потеряли где-то месяц. Поэтому высадки этого года будут давать меньше урожая, чем мы запланировали. Но себя отлично показывают закладки прошлых лет. Я думаю, что год будет урожайным и ягод в республике хватит всем, — подчеркнул он.

Зеленодольский бизнесмен отметил, что с таким большим объемом производства на ягодных плантациях не хватает рабочей силы. Однако для ее привлечения используются специальные методы, которые должны напрямую заинтересовать людей. При этом Ситдиков заявил, что на каждый из своих производственных участков он готов принять не менее ста человек.

— Мы выплачиваем по 30 рублей за каждый килограмм собранной ягоды. Вчера мы провели такой эксперимент: три человека работали по два часа, и каждый заработал по тысяче рублей. Я считаю, что это очень хороший результат для того, чтобы люди могли в сезон заработать денег. И мы очень ждем этих людей на помощь. В Альметьевске у нас даже есть общежитие на 110 мест, и мы готовы предоставить его бесплатно. Ягод ожидается феноменально много, а на днях будет просто взрыв урожая, — рассказал спикер.



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Максим Кокунин