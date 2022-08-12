В Госсовет Татарстана внесли законопроект о присоединении к Казани земель в Высокогорском районе

В Госсовет Татарстана внесли законопроект о присоединении территории «Научного городка» в Высокогорском районе к Казани, документ внесен Казанской городской Думой на рассмотрение в парламент 3 августа, сейчас он на предварительном рассмотрении, сообщается на сайте ГС республики.



Законопроект подготовили по перечню поручений президента Татарстана Рустама Минниханова. По нему предусматривается изменение границ Казани, Высокогорского муниципального района и Высокогорского сельского поселения в его составе.

До этого по вопросу присоединения проводились публичные слушания, инициативу поддержали жители. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

Рустам Минниханов предложил присоединить «Научный городок» к Казани в 2020 году. 500 его жителей прописаны и работают в Казани.

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Маргарита Головатенко