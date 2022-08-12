Число внутренних туристов в России достигло 34 млн человек — это много или мало?

С начала года внутренний турпоток в России составил 34 миллиона человек. По итогам 2022-го внутри страны может отдохнуть в общей сложности 61 миллион граждан, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Если посмотреть по внутреннему турпотоку, то на текущий момент у нас в стране уже отдохнуло более 34 миллионов человек. Это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году. По итогам 2022 года мы ожидаем турпоток на уровне 61 миллиона человек. И таким образом мы максимально вплотную подойдем к рекордной цифре, которая была в 2019 доковидном году, — рассказала Зарина Догузова.

Она напомнила, что в 2019-м внутренний турпоток в России составил 65 миллионов человек. Догузова обратила внимание, что за это время изменилась структура туристического потока. В частности, в два раза выросло количество туристов, путешествующих с целью отдыха, оздоровления и досуга. Ранее преобладали бизнес-поездки.



34 миллиона человек — это:

Больше половины от ожидаемого внутреннего турпотока в 2022 году — по прогнозу Ростуризма, в этом году по стране пропутешествует 61 миллион россиян.

— по прогнозу Ростуризма, в этом году по стране пропутешествует 61 миллион россиян. 23% населения России — по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживают 147 млн человек.

— по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживают 147 млн человек. Половина населения Великобритании — там проживает более 68 миллионов человек.

— там проживает более 68 миллионов человек. Меньше населения Узбекистана — по данным на 1 июля, там на постоянной основе проживают 35,6 миллиона человек.

— по данным на 1 июля, там на постоянной основе проживают 35,6 миллиона человек. Шесть Санкт-Петербургов — население Северной столицы оценивается в 5,6 миллиона человек.

— население Северной столицы оценивается в 5,6 миллиона человек. восемь с половиной республик Татарстан — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в регионе проживают 4 миллиона человек.

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— население самого маленького города России, расположенного в Тульской области, — 866 человек. Десять турпотоков в Татарстан — в прошлом году республику посетили 3,3 миллиона путешественников.

— в прошлом году республику посетили 3,3 миллиона путешественников. В 1,8 раза больше числа переболевших коронавирусом с начала пандемии — на 12 августа в России выявлено более 18,8 млн случаев заражения COVID-19.

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Татьяна Демина