Казанский «Миллениум» отремонтируют в следующем году

Мост «Миллениум» в Казани попал в программу ремонта. Об этом рассказал первый замдиректора — технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов.

— У нас большая программа заложена по ремонту моста «Миллениум». То есть это ремонтные работы. Я хочу сказать, этот мост не аварийный. Ремонтные работы тоже заложены, выполнены проектные работы, это вопрос по водоотведению по данному мосту, то есть там в определенные сроки проходит, необходимо плановые мероприятия выполнить, — пояснил спикер.

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Ремонт на «Миллениуме» планируют начать в следующем году. Закончат его также в 2023-м.

— Та проблема, из-за чего страдает мост, необходимо эти плановые работы провести, — рассказал Александр Куканов.

Напомним, в этом месяце на «Миллениуме» отремонтировали дорожное покрытие. На время работ проезд по мосту ограничивали, из-за чего на нем и рядом с ним образовывались огромные пробки.

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Татьяна Демина