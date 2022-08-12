Центробанк представил три сценария для российской экономики

Банк России описал три возможных сценария развития экономики страны в своем докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы».

В базовом варианте сохраняются существующие условия: экономика России будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь текущий и большую часть следующего года. К 2025 году экономисты ожидают выхода на рост ВВП в 1,5—2,5%, а годовая инфляция составит 12—15% в этом году, в 2023 году — 5—7% и вернется к четырем процентам в 2024-м. Ключевая ставка же должна в среднем составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м и 6—7% в 2024-м.

Негативный сценарий предполагает глобальный кризис. ЦБ на этом фоне допускает возникновение двух рисков: устойчиво высокую инфляцию в крупнейших экономиках, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и дальнейшей рецессии. Вторая угроза — усиление геополитической напряженности в мире. При таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При адаптационном варианте сформируются новые экономические связи и расширится механизм параллельного импорта. Это улучшит динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа. При таком сценарии годовая инфляция вернется к четырем процентам уже в 2023 году и останется на этом уровне в следующие два года. Ключевая ставка же будет находиться в диапазоне 5—6%.

Регулятор в докладе также предположил, что сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007—2008 годов».



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Татьяна Леухина