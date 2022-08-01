Итоги дня: развитие дела Галявиева, ЧП на «поющем» фонтане, Казань может попасть на банкноты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 августа:
- Обвиняемого в расстреле гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 ноября. К этой дате материалы дела о расстреле в гимназии №175 и гибели девяти человек могут уйти в Генпрокуратуру. К сегодняшнему дню Галявиев прочитал 148 томов дела. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Росавтодор проиграл спор по выкупной цене земель под автобан М-12 — госкомпания подала иск к АО «Красный Восток Агро» об изъятии земель для нужд государства. Речь шла о пяти участках различного назначения в Верхнеуслонском районе, где пройдет М-12. Указанные территории на праве собственности принадлежат компании семьи Ильшата и Аделя Хайруллиных. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казань в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%. В ближайшее время для привлечения туристов в Казани запланировано несколько крупных мероприятий.
- Лимит по льготной ипотеке для городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург, следует увеличить до 9 миллионов рублей, считает заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов. «Это бы, конечно, было большое подспорье для рынка», — рассказал он в прямом эфире «Реального времени».
- Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора не удалось взыскать с казанского МУП «Водоканал» за вред, причиненный недрам как объекту охраны окружающей среды. Ущерб ведомство оценило более чем в 3,77 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- В арбитраже закончили разбирать историю, когда в предназначенном на экспорт в 2020 году рапсе выявили следы ГМО. «Грязными» тогда оказалось 700 тонн рапса. В нарушении законодательства в области генной инженерии заподозрили ООО «Чистай-Агро», но импортеру в лице РАЦИН доказать это в суде не удалось. Поэтому счет на сумму свыше 7 млн рублей за простой судна в связи с этой историей в адрес хозяйства остался без удовлетворения. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Управлении государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре назначен новый директор. Должность занял замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Рафар Шакиров. Он сменил Мазита Салихова.
- В Казани возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после получения 6-летним мальчиком травм на «поющих» фонтанах в парке Горького — ребенку оторвало три пальца на ноге, два из которых потом пришили врачи. В мэрии города заявили, что не понимают, как такое могло произойти, с родителями ребенка связались, им предложили помощь.
- В Татарстан вернется жара — синоптики прогнозируют до +31 градуса, вероятность осадков небольшая. Завтра возможны кратковременные дожди и грозы.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Как объяснила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, основной посыл предложения — «не использование детей как разменной монеты в ответ на санкции, а прежде всего обеспечение их безопасности».
- В Татарстане назначили и. о. директора Кадастровой палаты. Должность занял 26-летний выпускник юридического факультета КФУ Ильнур Хисматуллин. Экс-руководитель Кадастровой палаты Аркадий Белкин возглавил управление Росреестра по Марий Эл.
- Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада до 9 марта 2023 года. Речь идет о лимите в $10 тысяч или €10 тысяч. До 9 марта следующего года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты.
- Исполком Казани и «Водоканал» нашли деньги на подключение к новому водоводу жилого массива Старые Горки после выхода в «Реальном времени» статьи об отсутствии в городском бюджете 125 тысяч рублей на завершение работ в уже сооруженной для этих целей камере. «Монтаж закупленной ранее арматуры осуществили всего за один день, что подтверждает правильность наших рассуждений: когда нам отказывали в завершении работ из-за нехватки средств, речь шла о мизерной по сравнению со стоимостью строительства водовода и даже камеры суммы», — рассказал активист из Старых Горок Ильхам Шагараев.
- В Казани благоустройство девяти общественных пространств выполнено на 60%. На финальной стадии идут работы в «Саду рыбака». На 60% проведены работы по проекту «Зеркала Татарстана», в том числе по берегоукреплению. Это позволило приступить к благоустройству прилегающих территорий.
- Казанский кремль, башня Сююмбике Казанского кремля, заповедник «Городище» или Центр семьи «Казан» могут появиться на новой купюре номиналом 1 000 рублей. Также рассматриваются Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, а еще река Волга с различными видами.
- На некоторых участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань автомобилисты смогут ездить со скоростью до 150 км/ч. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина строительство автомагистрали с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым за всю историю России.
- Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война «никогда не должна быть развязана», так как в ней не может быть победителя. Москва выступает за «равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — добавил он. В США же, комментируя возможность ядерной войны, заявили, что могут применить ядерное вооружение только в чрезвычайных обстоятельствах. Угрожать им Штаты не намерены, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
- К концу этого года в России перестанут производить чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Компания Ekaterra намерена закрыть их продажу и дистрибуцию в стране.
- По данным СМИ, завтра на Тайвань прилетит спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее прибытие ожидается 2 августа в тайбэйском аэропорту Суншань в 22:30. В ее планах встреча с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и выступление в Законодательном юане.
Ключевые события 159-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что 1 августа около 9:20 мск из порта Одессы вышло судно «Разони» с кукурузой под флагом Съерра-Лионе. Это произошло в рамках реализации «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Судно прибудет в Стамбул.
- В Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, украинские националисты и иностранные наемники в количестве 53 человек. Ударом по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано до 200 националистов и семь единиц бронетехники, доложили в Минобороны России.
- По данным ведомства, из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении военнослужащие массово оставляют боевые позиций. Они дезертируют в центральные и западные районы Украины.
- Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов в ДНР, центра обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в Днепропетровской области. В Одесской области ликвидирована пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
- В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. За сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО сбито еще 10 украинских беспилотников.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияЭкономикаФинансыБанкиБизнесНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым