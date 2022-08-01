На некоторых участках трассы Москва — Казань могут установить лимит скорости в 150 км/ч

Фото: Максим Платонов

На некоторых участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань автомобилисты смогут ездить со скоростью до 150 км/ч. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Пока мы базово делаем 120—140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч, — уточнил он. Средняя скорость движения по трассе М-12 составит 140 км/ч, пишет РБК.



Напомним, по расчетам время движения по трассе М-12 между Москвой и Казанью составит 6,5 часа. Это в два раза меньше, чем сейчас.

Фото: «Автодор»

Три участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург откроют для движения к концу 2022 года. «У нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим», — заверил на прошлой неделе главу государства Марат Хуснуллин.



Движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года. Остальной объем работ — строительство съездов и очистных сооружений, благоустройство прилегающей территории — планируется выполнить в 2024 году.



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Татьяна Демина