В Татарстане в начале августа потеплеет до +31 градуса

Фото: Максим Платонов

В начале этого месяца в Татарстан вернутся жаркая погода — синоптики прогнозируют до +31 градуса. Установится сухая погода.

Днем и вечером во вторник, 2 августа, в Татарстане местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди с грозами. При грозах порывы ветра могут достигать до 15-17 м/с. Ночью прогнозируется от +11 до +16 градусов, днем — от +24 до +29°С.



В среду и четверг, 3-4 августа, вероятность осадков небольшая, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Ночью ожидается от +11 до +16°С, днем воздухе прогреется до +25..+31°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, до конца этой недели существенных изменений погоды не ожидается, в основном без осадков. В ночное время прогнозируется от +12 до +17 градусов, в дневное — от +26 до +31°С.

Синоптики обратили внимание, что в Татарстане сохраняется очень теплая погода. Местами наблюдаются кратковременные дожди, локально с грозами. Днем температуры воздуха достигают +25..+29 градусов, ночью понижаются до +10..+18°С.

Сегодня днем на западе Татарстана установилась малооблачная сухая погода. В восточных районах местами наблюдаются грозы и кратковременные дожди. В полдень воздух прогрелся до +20 до +27 градусов.

Профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать, с учетом прогнозов, не стоит. Среднесуточная температура может составить около +18°С.



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Татьяна Демина