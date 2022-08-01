На обновленной купюре номиналом 1000 рублей может появиться Казанский кремль

На новой купюре номиналом 1 тысяча рублей могут появиться Казанский кремль, башня Сююмбике Казанского кремля, заповедник «Городище», Центр семьи Казан — татарстанские объекты попали в шорт-лист для изображения, сообщил зампред Банка России Сергей Белов в интервью «Известиям».



По его словам, перечень объектов был солидным — экспертные группы предлагали около 30 объектов-символов. Для дизайна купюры, кроме названных объектов, рассматриваются Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, а еще река Волга с различными видами.

В 2023 году по планам ЦБ в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Их концепцию уже утвердил совет директоров. В 2024 году должны появиться купюры номиналом 500 рублей, в 2025 году — 50 и 10 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В июне Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей: на ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского кремля с курантами, на обратной — Ржевский мемориал Советскому солдату.



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Маргарита Головатенко