В Казани работы по благоустройству девяти общественных пространств выполнены на 60%

В Казани благоустройство девяти общественных пространств выполнено пока на 60%, заявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. На финальной стадии работы в «Саду рыбака».

На 80% выполнены работы в сквере в честь 100-летия образования строительной отрасли РТ, на 76% — в парке у ЖК «Светлая долина», в том числе мероприятия по экореабилитации реки Ноксы, откуда вывезено 1 800 тонн отходов.

На 60% проведены работы по проекту «Зеркала Татарстана», в том числе по берегоукреплению. Это позволило приступить к благоустройству прилегающих территорий.

Фото: rgo.ru

Лишь на 58% выполнены пока работы на Юнусовской площади. Всего на 40% оценивается готовность парка в «Салават купере» (вторая очередь), пока вход в него полностью закрыт, идет реабилитация местного водоема.

Пока доступ к общественным пространствам, где идут работы, закрыт — зафиксированы случаи «захода семей с детьми» в эти парки, хотя монтаж оборудования может быть не завершен.

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что в «Салават купере» идет реконструкция местного водоема по примеру озера «Лебяжье». «Мы научились не только зеленый каркас восстанавливать, но и водные объекты».

— Стройка — это не место для гуляний! Тем более детям! Чуть-чуть надо потерпеть, хотя бы до сентября, когда парки будут доступны, — добавил он.

Подробнее о благоустройстве парков и скверов Казани в интервью «Реальному времени» рассказывала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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Сергей Афанасьев