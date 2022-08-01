В мэрии Казани прокомментировали травмирование 6-летнего мальчика на «поющих» фонтанах

В мэрии Казани прокомментировали получение травм 6-летним мальчиком на «поющих» фонтанах в парке Горького — сегодня стало известно, что ребенку оторвало три пальца на ноге, когда он играл на площадке.



— Это, безусловно, трагедия, и мы очень надеемся, что ребенок как можно скорее поправится. В тот же день, когда об этом происшествии стало известно, на место для осмотра участка выехали представители Комитета внешнего благоустройства с обслуживающей фонтан организацией, а также Дирекция парков и скверов, — рассказали в исполкоме.

С родителями ребенка связались, им предложили помощь и поддержку в лечении, ее согласовали с родителями. Город готов оказывать помощь и дальше.

В мэрии происшествием озадачены и не понимают, как такое могло произойти. Видеозаписи с камер наблюдений, по их словам, на этот вопрос не отвечают. Родители тоже не смогли заметить деталей случившегося. Как отметили в исполкоме, решетки, установленные на фонтанах в парке, устанавливаются по всей стране — и ранее такой трагедии не случалось. К тому же, углы решетки не настолько острые, чтобы могли привести к подобному.

— В любом случае, действия города не окончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося. Город должен точно установить причину и убедиться, что у фонтана безопасно, — прокомментировали в казанской мэрии.

Пока обстоятельства случившегося не выяснят, родителей попросили не оставлять детей младше семи лет без присмотра на площадке. У фонтанов уже были установлены правила безопасности, но сейчас плакаты увеличат, чтобы родители не могли не заметить их.

Фото: мэрия Казани

По факту получения ребенком травм в Татарстане возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, пострадавший мальчик приехал в Казань вместе с семьей из Свердловской области. СМИ сообщали, что в дальнейшем два из трех оторванных пальцев хирургам удалось пришить.

Расследование уголовного дела тоже контролируется прокуратурой — надзорное ведомство тоже проводит проверку по этому факту.



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Маргарита Головатенко