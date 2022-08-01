«Лимит по льготной ипотеке для городов-миллионников надо увеличить хотя бы до 9 миллионов»

Фото: Максим Платонов

Лимит по льготной ипотеке для городов-миллионников за пределами Москвы и Санкт-Петербурга следует увеличить до 9 миллионов рублей. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

— Лимит, максимальная сумма кредита который в Москве и Питере 12 миллионов, а в остальных городах 6 миллионов, его не хватает, конечно. Потому что реально сейчас сложилась ситуация, что господдержка только для однокомнатных квартир, потому что если двухкомнатная сейчас стоит 10 миллионов, то 6 миллионов — это маленькая сумма, большой первоначальный взнос. Исторически люди обладают только 15-20%. То есть если бы в городах-миллионниках хотя бы, не говорю по всей стране, сделали бы 9 миллионов, это бы, конечно, было большое подспорье для рынка, — рассказал спикер.

Искандер Юсупов добавил, что рынок первичного жилья сильно зависит от ситуации на вторичном. Он обратил внимание, что для покупки двух- или трехкомнатной квартиры гражданам в 80% случаев необходимо продать что-то.

— Соответственно, рынок вторички висит, у нас вымывается меньшее количество квартир и в основном малогабаритные, — рассказал Искандер Юсупов.

На сегодняшний день максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит до 12 миллионов рублей, в других регионах страны — до 6 миллионов.



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Татьяна Демина