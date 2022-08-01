Марат Хуснуллин: строительство М-12 может стать самым быстрым за всю историю России

Строительство автомагистрали М-12 Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым за всю историю России, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в настоящий момент строительство половины участков — четырех из восьми — идет с опережением, два строятся по графику, еще два — с небольшим отставанием. В этом году планируется запустить 95 км из 830.

— И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны: 3 830 км за 2,5 года, — сказал Хуснуллин в интервью РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ сегодня рассказал, что на некоторых участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань автомобилисты смогут ездить со скоростью до 150 км/ч:

— Пока мы базово делаем 120—140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч, — уточнил он. Средняя скорость движения по трассе М-12 составит 140 км/ч.



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Маргарита Головатенко