И. о. директора Кадастровой палаты Татарстана стал Ильнур Хисматуллин

В Татарстане назначили и. о. директора Кадастровой палаты — им стал 26-летний выпускник юридического факультета КФУ Ильнур Хисматуллин, сообщили в Кадастровой палате республики.



Ильнур Хисматуллин родился 19 октября 1995 года, окончил университет в 2020 году. Карьеру начал, будучи студентом: с 2016 по 2017 год был оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин в Росреестре республики. Свою последнюю должность перед новым назначением он занимал с мая этого года — Ильнур Хисматуллин был заместителем начальника отдела нормализации баз данных филиала в Кадастровой палате Татарстана.

В феврале в Нижнекамске был назначен новый начальник Управления земельных и имущественных отношений — им стал Дамир Зарипов. До этого он работал в компании, занимающейся вопросами технической подготовки и земельных и имущественных отношений.

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Маргарита Головатенко