В Татарстане на «поющих» фонтанах 6-летнему мальчику оторвало три пальца на ноге — возбуждено дело

В Татарстане возбудили уголовное дело после получения 6-летним мальчиком травм на «поющих» фонтанах в парке Горького в Казани. По информации в СМИ, ребенку оторвало три пальца на ноге, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

СМИ сообщали, что в дальнейшем два из трех оторванных пальцев хирургам удалось пришить. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, пострадавший мальчик приехал в Казань вместе с семьей из Свердловской области.

Фото: прокуратура Татарстана

По факту получения ребенком травм прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку:

— Надзорное ведомство даст оценку полноте мер по обеспечению безопасности мест общего пользования, принимаемых органом местного самоуправления, и соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних и защиты их прав и при наличии оснований примет меры реагирования, — сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Расследование уголовного дела тоже контролируется прокуратурой.

В конце июля в Бугульме прокуратура начала проверку после того, как на семилетнюю девочку упал бетонный забор. По предварительным данным, девочка играла со сверстниками на территории заброшенного ремонтно-механического завода. Ребенок погиб на месте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко