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В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond

19:40, 01.08.2022
В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond
Фото: pxhere.com

В России к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond. Владелец этих брендов уходить из страны, рассказали в пресс-службе компании Ekaterra.

— Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес, — приводит «РИА Новости» заявление компании.

Фото: wikimedia.org

Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию.

На прошлой неделе стало известно, что шведский производитель упаковки Tetra Pak уходит из России. Подразделение на территории страны передадут местному руководству.

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Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля

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