Омбудсмен Волынец прокомментировала законопроект о запрете усыновления детей гражданами недружественных стран

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала «Реальному времени» внесенный в Госдуму законопроект, который запрещает усыновление российских детей гражданами всех недружественных государств.

— Основной посыл предложения: не использование детей как разменной монеты в ответ на санкции, а прежде всего обеспечение их безопасности. Если нарушаются отношения между странами, в том числе дипломатические, то очень сильно осложняется контроль, а иногда даже становится невозможно проследить судьбу этих детей, что с ними все хорошо, что они в безопасности, что они там счастливы, — отметила детский омбудсмен.

Она напомнила, что понятия «недружественные страны» не было до начала специальной военной операции на Украине.



— У нас действует закон, который называется законом Димы Яковлева, запрещающий усыновлять российских сирот американцами. Но опять-таки, такое решение было принято даже не по факту «недружественности», а просто потому что американская сторона отказывалась от предоставления информации о дальнейшей судьбе таких детей. И поэтому были обеспокоены наши граждане, общественность, — напомнила она.



По мнению Волынец, инициатива запретить усыновление детей гражданами из недружественных государств имеет место. Более того, нужно сделать все, чтобы детей-сирот забирали в семьи граждане России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран внесен в нижнюю палату парламента сегодня. Авторы документа подчеркнули, что законопроект не вводит полного запрета на иностранное усыновление и не запрещает сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.

Список недружественных России иностранных государств утвердили в начале марта. Туда вошли Австралия, Великобритания, ряд стран ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Позже в список включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В конце июля правительство России добавило в перечень Багамы и острова Гернси и Мэн.



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Татьяна Леухина