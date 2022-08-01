Росавтодор проиграл спор Хайруллиным по выкупной цене земель под автобан М-12

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» подала иск к АО «Красный Восток Агро» об изъятии земель для нужд Российской Федерации. Речь о пяти участках различного назначения в Кильдеевском сельском поселении Верхнеуслонского района. По маршруту пройдет федеральная скоростная трасса М-12.



Указанные территории на праве собственности принадлежат компании семьи Ильшата и Аделя Хайруллиных. Первый и второй участки площадью 2,8 га и 1,6 га соответственно проходят в категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики — имеют вид разрешенного использования: автомобильный транспорт. Третий, четвертый и пятый в 2,1 га, 0,42 га и 0,43 га — относятся к сельхозземлям.

В августе прошлого года в связи с реализацией проекта скоростного автобана «Москва — Нижний Новгород — Казань» Росавтодор издал распоряжения об изъятии этих земель. По заказу госкомпании АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» провело оценку рыночной стоимости и размера упущенной выгоды по участкам — она составила 617 601 рубль.

Очевидно, эта сумма не устроила АО «Красный Восток Агро», поскольку проект соглашения об изъятии земель в компании так и не подписали, после чего Росавтодор подал иск в суд.

По маршруту пройдет федеральная скоростная трасса М-12. Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

Росавтодор не согласился с новой ценой земель

Исследовав материалы дела и выслушав участников процесса, суд отметил, что изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проводится в соответствии с земельным законодательством. Сроки, размер возмещения и другие условия определяются соглашением об изъятии участка и объектов недвижимости на нем. А в случае принудительного изъятия такие условия определяются судом.

— Собственник изымаемого земельного участка вправе претендовать на получение возмещения, необходимого для восстановления его имущественных потерь, которое рассчитывается таким образом, как будто бы изъятия не было. Поэтому в тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, суд определяет стоимость объекта исходя из его рыночной стоимости, — говорится в решении татарстанского арбитража.

На основании отчетов об оценке ООО «МФКЦ «Барс-Консалтинг» размер возмещения убытков составил 617 601 рубль. Ответчик не согласился с этой суммой, поэтому была назначена судебная экспертиза, которую провели ООО «Церебро», эксперт Юлия Леонидовна Шпякина. В экспертном заключении размер возмещения за изъятие спорных земельных участков составил 1 142 439 рублей.

Но эта цена не устроила уже Росавтодор, в госкомпании не согласились с расчетами эксперта. Тем не менее суд не нашел нарушений в его работе и отклонил возражения истца как необоснованные. Заявление об изъятии земель у АО «Красный Восток Агро» было удовлетворено с установлением цены выкупа в размере 1,142 млн рублей.

Василя Ширшова