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Казань в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 миллиона туристов — это много или мало?

18:00, 01.08.2022 2
Казань в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 миллиона туристов — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

В свою очередь глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова обратила внимание, что, несмотря на изменения в мире, туристическая отрасль столицы Татарстана «активно функционирует». Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.

В ближайшее время для привлечения туристов в Казани запланированы несколько крупных мероприятий. К примеру, «Велофест-2022».

Фото: Максим Платонов

1,6 миллиона туристов посетили Казань — это:

  • В 1,23 раза больше численности населения Казани — в столице Татарстана, по последним данным, проживает 1,3 миллиона человек.
  • Больше половины от посетивших Казань в прошлом году — в 2021 году Казань приняла 3 миллиона туристов.
  • Половина от числа туристов, которых ожидают в Татарстане в этом году: республику в 2022-м должны посетить более 3,2 миллиона человек.
  • В 5,6 раза меньше московского турпотока: за январь — июнь 2022 года столицу России посетило более 9 миллионов туристов.
  • В 1,23 раза меньше питерского турпотока: за январь — июнь этого года Санкт-Петербург посмотрели 3,7 миллиона туристов.
  • В 1,3 раза больше турпотока в Карачаево-Черкесию — республику за полгода посетили 1,2 миллиона путешественников.
  • На 140 тысяч больше, чем турпоток из России в Турцию — в первом полугодии туда официально съездили отдохнуть 1,46 миллиона россиян.
  • В 1,9 раза меньше турпотока в Крым — за первые шесть месяцев года полуостров посетили 3 миллиона отдыхающих.

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Татьяна Демина
ОбществоАналитика Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:20
    как их считали, интересно
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  • Анонимно 18:20
    Цифра в реальности гораздо выше
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