Казань в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 миллиона туристов — это много или мало?

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

В свою очередь глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова обратила внимание, что, несмотря на изменения в мире, туристическая отрасль столицы Татарстана «активно функционирует». Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.



В ближайшее время для привлечения туристов в Казани запланированы несколько крупных мероприятий. К примеру, «Велофест-2022».



Фото: Максим Платонов

1,6 миллиона туристов посетили Казань — это:

В 1,23 раза больше численности населения Казани — в столице Татарстана, по последним данным, проживает 1,3 миллиона человек.

— в столице Татарстана, по последним данным, проживает 1,3 миллиона человек. Больше половины от посетивших Казань в прошлом году — в 2021 году Казань приняла 3 миллиона туристов.

— в 2021 году Казань приняла 3 миллиона туристов. Половина от числа туристов, которых ожидают в Татарстане в этом году : республику в 2022-м должны посетить более 3,2 миллиона человек.



: республику в 2022-м должны посетить более 3,2 миллиона человек. В 5,6 раза меньше московского турпотока : за январь — июнь 2022 года столицу России посетило более 9 миллионов туристов.

: за январь — июнь 2022 года столицу России посетило более 9 миллионов туристов. В 1,23 раза меньше питерского турпотока : за январь — июнь этого года Санкт-Петербург посмотрели 3,7 миллиона туристов.

: за январь — июнь этого года Санкт-Петербург посмотрели 3,7 миллиона туристов. В 1,3 раза больше турпотока в Карачаево-Черкесию — республику за полгода посетили 1,2 миллиона путешественников.

— республику за полгода посетили 1,2 миллиона путешественников. На 140 тысяч больше, чем турпоток из России в Турцию — в первом полугодии туда официально съездили отдохнуть 1,46 миллиона россиян.

— в первом полугодии туда официально съездили отдохнуть 1,46 миллиона россиян. В 1,9 раза меньше турпотока в Крым — за первые шесть месяцев года полуостров посетили 3 миллиона отдыхающих.

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Татьяна Демина