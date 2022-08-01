Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до весны следующего года

Банк России продлил на шесть месяцев действие ограничений на снятие наличной валюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничения продлили до 9 марта 2023 года. «Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Клиенты банков, которые не успели снять средства до начала действия ограничений, могут получить в валюте только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные средства выдаются в рублях по рыночному курсу.

Кроме того, до 9 марта следующего года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует продление ограничений на покупку иностранной валюты. Напомним, такое решение было связано с запретом США на ввоз долларов в Россию. Аналогичное решение принимал Евросоюз — запрещал ввозить в РФ евро.



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Татьяна Леухина