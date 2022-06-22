Итоги дня: резервная валюта БРИКС, подорожание ОСАГО, фармацентр в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 июня:
- Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Он будет выплачиваться в рублях. Правительству в течение 10 дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Срок действия программы не изменился — до конца 2022 года. Остались прежними и лимиты кредитования — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.
- Кабмин России утвердил план дорожного строительства в России на ближайшие 5 лет. Им предусмотрено продолжение возведения трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Всего в план включили более 250 мероприятий по строительству и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог.
- В Московском суде Казани стартовали прения по уголовному делу экс-главы отделения ФСС в Татарстане Павла Лоханова. Гособвинитель просил признать доказанной вину чиновника во взятке и наказать 12 годами колонии строгого режима со штрафом в 160 миллионов рублей, то есть в 40-кратном размере взятки.
- Татарстанский нефтегазохимический форум, который пройдет в Казани с 31 августа по 3 сентября, обойдется в 30 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделено бюджетом Татарстана. Основными зарубежными гостями станут нефтегазохимические предприятия Турции, Китая и из среднеазиатских государств.
- «Дом Роналда Макдоналда» в Казани сменит собственника, название и логотип. Проект ребрендинга, как и перечень вариантов будущего логотипа, пока неизвестны. Гостиница для проходящих лечение детей и их родителей продолжает работать в штатном режиме.
- Вероятные бенефициары казанской сети «Порт Маркет» покинули свои компании. Эмиль Данилов и Рустем Давлетгараев ушли с постов генеральных директоров ООО «Премьер» и ООО «Компания «Премьер» после возбуждения в их отношении уголовного дела о неуплате налогов. Детали — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин объявил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. На данный момент уже ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов.
- «Казанский Гипронииавиапром» возглавил московский девелопер Андрей Опарин. Под его руководством «КазГАПу» предстоит форсировать затянувшуюся модернизацию Казанского авиазавода имени Горбунова и предприятий специальной химии холдинга «Техмаш». Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани открылся крупнейший логистический центр фармдистрибьютора «Протек». Инвестиции в него составили 1,9 миллиарда рублей. Площадь объекта — 15 тыс. кв. м. Заявленная производительность объекта — до 250 тысяч позиций в сутки.
- Госдума приняла законопроект о возможности создавать экспериментальные бондовые зоны для развития электронной торговли. Ожидается, что Татарстан станет пилотным регионом, где ее организуют. Это позволит реализовать концепцию «бондового склада», по которой импортные товары помещаются на склад, а их таможенное оформление происходит в момент реализации физическим лицам через интернет-площадки.
- Исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана назначен Ленар Зарипов. До этого он возглавлял ОАО «Сетевая компания — «Дирекция строящихся объектов», занимал должность депутата горсовета Челнов четвертого созыва. Экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов сообщил, что планирует продолжить работу в муниципалитете.
- Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО в связи с резким подорожанием запчастей. Для легковых машин россиян базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого автомобилиста в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей.
- В Казани начался ремонт дома по адресу: Каюма Насыри, 1/5б. Завершить их планируется до начала октября. Здание прошлого века постройки пришло в негодное состояние — крыша обвалилась, стены также продолжают рушиться. После вскрытия кровли обнаружились обгоревшие стропила. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Агентство инвестиционного развития Татарстана прокомментировало судебный спор с московской компанией «Градиентстрой» Виктора Хмарина — однокурсника президента России Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета. Фирма требует признать незаконным знаковое многомиллиардное концессионное соглашение по строительству дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной трассы «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» в Татарстане. Комментарий — в материале «Реального времени».
Ключевые события 119-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России вновь заявило, что в ходе спецоперации украинская сторона несет значительные потери. По данным ведомства, 21 июня при ударе высокоточным оружием уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».
- В Минобороны России также рассказали, что военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, оборонявшейся у населенных пунктов ЛНР, потеряли более 60% личного состава. Они отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции. Около Николаевки (ДНР) из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинское командование ночью эвакуировало около 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы они не попали к ВС России.
- Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и ЗРК «Бук-М1». В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ликвидировано еще 24 танка и других боевых бронированных машины, 27 специальных автомобилей и более 620 националистов.
- В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня и десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях. Около Никольского (ДНР) ликвидирована станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США. Перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня, в том числе у острова Змеиный.
- Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что запуск предприятий в ДНР и ЛНР — приоритетная задача. Ее выполнение позволит создать рабочие места. «Мы в штабном режиме оценим каждую территорию, какая ее перспектива, сколько там жителей, сколько на сегодняшний день требуется средств на ремонт, сколько на восстановление, сколько средств на запуск предприятий», — рассказал он.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономика Татарстан
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