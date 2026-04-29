1 мая в РТ прогнозируют дождь и снег, 2 мая — без осадков

1 мая по республике днем плюс 4—9 градусов (местами на востоке до плюс 12), 2 мая ночью от минус 2 до плюс 3, днем до плюс 9—14

Фото: Динар Фатыхов

Завтра в Татарстане будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — плюс 8—13 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В Казани также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 8—10 градусов.

1 мая по Татарстану также ожидается облачная погода. Ночью и утром местами дождь и снег, днем местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем потеплеет до плюс 4—9 градусов, местами на востоке до плюс 12 градусов. Порывы ветра могут составить до 14 метров в секунду.

2 мая будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами вероятны дождь и мокрый снег. Днем будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем потеплеет до плюс 9—14 градусов.



Ариана Ранцева