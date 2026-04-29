Раис Татарстана вручил 51 госнаграду отличившимся жителям республики

Орден «Родительская слава» получили две многодетные семьи — Набиуллины и Давкаевы, орден «Дуслык» вручен пяти ветеранам труда

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов наиболее отличившимся татарстанцам. Церемония награждения прошла в казанском Кремле и приурочена к празднованию 1 Мая и Дня Победы, 9 Мая, сообщат пресс-служба раиса РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что в Год воинской и трудовой доблести по всему Татарстану проходят чествования выдающихся тружеников и защитников Отечества. Раис республики подчеркнул, что Татарстан продолжает устойчивое развитие и сохраняет лидирующие позиции среди регионов РФ по основным макроэкономическим показателям.

С особым чувством Рустам Минниханов поприветствовал ветеранов, включая участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Писарева, который находится в зале торжеств.

Медалью «100 лет образования ТАССР» награждены участник Великой Отечественной войны Алексей Иванович Писарев (100 лет), а также труженицы тыла Антонина Георгиевна Кириллова (102 года) и Гульсиня Маликовна Сабитова (95 лет).

Почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» удостоен Рушан Зиннатуллович Исламов — старший сержант, замкомвзвода войсковой части Южного военного округа, работник НГДУ «Джалильнефть».

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены военнослужащие Андрей Николаевич Сухоруков, Олег Юрьевич Курочкин, Сергей Алексеевич Пухов, Андрей Анатольевич Синцов и Марс Марсилович Минемуллин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден заместитель директора по внешним связям НП «КАМАЗ — Автоспорт» Айдар Раисович Беляев.

Ордена «Родительская слава» удостоены две многодетные семьи — Набиуллиных и Давкаевых. Орден «Дуслык» вручен ветеранам труда Шамилю Нургалиевичу Шайдуллину и Виктору Валентиновичу Морозову, а также Валентине Андреевне Апельганец, Станиславу Георгиевичу Еремину, Виктору Владимировичу Шашмаркину.

Всего была вручена 51 государственная награда Российской Федерации и Республики Татарстан.



Ариана Ранцева