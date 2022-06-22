Как «татарская концессия» на дорогу Фоата Комарова выстояла в суде против однокурсника Путина

АИР РТ: у фирмы 0 рублей уплаченных налогов за 2020 год

В Агентстве инвестиционного развития РТ по просьбе «Реального времени» прокомментировали судебный спор с московской компанией «Градиентстрой» Виктора Хмарина — однокурсника президента России Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета. Фирма требует признать незаконным знаковое многомиллиардное концессионное соглашение по строительству дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной трассы «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» в Татарстане. Только в этом году на возведение этого автобана выделили 8 млрд рублей.

Москвичи подали иск к татарстанскому Минтрансу, а АИР РТ и компанию «Автострада» Фоата Комарова, с которой заключена концессия, привлекли к делу в качестве третьих лиц. К тому моменту фирма Хмарина расширила свои требования:

о признании концессионного соглашения КС-17/98 1101/2002 в отношении объекта, о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» (сообщение о предложении №300921/1084247/01 от 30.09.2021), заключенного между Концедентом и Концессионером, недействительным (ничтожным);

о признании незаконным и отмене решения Агентства инвестиционного развития РТ, оформленного протоколом по рассмотрению заявок от 17.11.2021, как не соответствующего ст. 15 Федерального закона о защите конкуренции №135-ФЗ;

в связи с поступлением заявки от Истца в соответствии с ч. 4.9 ст. 37 Закона о концессионных соглашениях Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан провести конкурс.

К тому моменту фирма Виктора Хмарина (на фото) расширила свои требования. Фото: utro-news.ru

— Во всех требованиях истцу было отказано. Основным аргументом явилось то, что истец не смог доказать наличие 5% собственных или заемных средств для проекта в соответствии с законом. Дополнительно можно сказать, что истец и его аффилированные фирмы участвуют во множестве конкурсов, связанных с концессиями по всей стране, что подтверждается многочисленными судебными решениями. Доводы в данных судебных решениях схожи, как и документы, которые представляются истцом в качестве обоснования 5% своих или заемных средств для проекта. При этом агентство не располагает информацией, что общество с ограниченной ответственностью «Градиентстрой» заключило хотя бы одно концессионное соглашение. Согласно выпискам, средняя списочная численность данной организации составляет 1 человек и 0 рублей уплаченных налогов за 2020 год, — сообщили «Реальному времени» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Стройка автобана идет по плану

Московская фирма также принимала участие в конкурсе на строительство этого объекта, однако выиграть удалось компании «Автострада», принадлежащей советнику генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз» Фоату Комарову. Заявку москвичей отклонили из-за финансовой несостоятельности и сомнительного офшора. Они представили гарантийное письмо от компании «Инфраструктура инвест капитал лимитед», однако в пакете документов для участия в конкурсе отсутствовали сведения о наличии у этой организации средств, необходимых для займа «Градиентстрою». Информации о наличии у москвичей других средств также не оказалось. По данным финансового отчета компании за 2021 год, их доход составил 0 рублей.

В итоге в иске компании «Градиентстрой» суд отказал, ссылаясь на то, что «истец не смог доказать наличие 5% собственных или заемных средств для проекта в соответствии с законом».



— Что касается информации об этапах реализации концессионного соглашения по строительству платной дороги в Шали, то на данный момент, согласно концессионному соглашению, срок создания составляет не более чем 4 года и продвигается согласно заявленным планам, — сообщили нашему изданию в АИР РТ относительно хода реализации проекта платного автобана.

Компания «Градиентстрой» участвует еще во множестве конкурсов, связанных с концессиями по всей стране, однако, судя по открытым данным, ни одного концессионного соглашения пока не заключила. Свои неудачи фирма пытается оспорить в суде. Похожий процесс был в Екатеринбурге по концессии о строительстве школы за 1,5 млрд рублей. Тогда компания «Атомстройкомплекс», за которой, как выяснилось позже, стоял все тот же «Градиентстрой», подала жалобу в ФАС. Эксперты, комментируя ситуацию, давно приписывают «сомнительные манипуляции на рынке концессий» и «длинный список конфликтов» компаниям Хмарина и его партнера Андрея Козаченко.



Эмиль Зиянгиров