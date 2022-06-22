Кабмин утвердил план дорожного строительства в России на ближайшие пять лет — он включает трассу М-12

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство утвердило план дорожного строительства на ближайшие пять лет. Им предусмотрено продолжение строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

В план включили более 250 мероприятий по строительству и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. На его реализацию направят больше 5 триллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом средств Фонда национального благосостояния и региональных бюджетов превысит 13 триллионов. Это позволит обновить более 100 тысяч км дорог по всей России.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, главная цель плана — доведение до нормативного состояния к 2027 году 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.

Также планируется модернизировать, расширить и построить более 4 тысяч км автотрасс, продолжить строительство и реконструкцию трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и КАД-2 и завершить модернизацию региональных и муниципальных дорог.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале июня сообщалось, что правительство России направит свыше 8,3 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры в семи регионах страны. В 2024 году средства поступят в Татарстан, Мордовию, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Пензенскую области и в Санкт-Петербург.



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Дарья Акимова