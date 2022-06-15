Фирма однокурсника Путина оспаривает госфинансирование стройки платной дороги в Татарстане

Это один из многих споров, которые «варяги» развернули в рамках концессионных соглашений по ГЧП в регионах

Компания однокурсника президента России Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета Виктора Хмарина — ООО «Градиентстрой» — оспаривает многомиллиардное концессионное соглашение по строительству платной дороги в Шали в Татарстане. Московская фирма подала иск к выигравшему это соглашение АО «Автострада» Фоата Комарова и к Агентству инвестиционного развития. Как выяснил Арбитражный суд РТ, заявку москвичей в свое время отклонили — из-за сомнительного офшора и финансовой состоятельности. Как оказалось, подобные споры компания ведет еще в ряде регионов, например в Екатеринбурге — по проекту школы на 1,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Кто стоит за атакой на важнейший инфраструктурный проект

Московское ООО «Градиентстрой», существующее лишь с октября 2020 года и не имеющее опыта строительства дорог, подало иск к АО «Автострада» и Агентству инвестиционного развития РТ в Арбитражный суд РТ. Основным учредителем фирмы указано ООО «Хмарин и партнеры», за которым стоит Виктор Хмарин, однокурсник президента Владимира Путина по юрфаку Ленинградского госуниверситета.

Москвичи потребовали признать незаконным решение АИР, оформленное протоколом по итогам рассмотрения заявок, а также признать недействительным концессионное соглашение между АО «Автострада» и Минтрансом РТ.

Речь идет о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» в Татарстане, только в этом году на возведение автобана выделили 8 млрд рублей. Заявки на концессионное соглашение рассматривались в АИР РТ в ноябре прошлого года. Помимо агентства и «Автострады» как соответчиков, в качестве третьего лица привлекли и Минтранс.

Распоряжением 2668-р от 15.12.2021 года Кабмин РТ постановил заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной дороги «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» в Татарстане без проведения конкурса с акционерным обществом «Автострада», также были утверждены прилагаемые условия концессионного соглашения и установлено, что полномочия концедента от имени Татарстана представляет министерство. Причина «внеконкурсного» соглашения в том, как отметили в АИР, что заявка ООО «Градиентстрой» была признана не соответствующей требованиям, предъявляемым п. 4 ч. 4.11 ст. 37 закона о концессионных соглашениях. Однако москвичи потребовали провести конкурс снова.

Кабмин РТ постановил заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги без проведения конкурса с акционерным обществом «Автострада». Фото: Максим Платонов

Заявку москвичей отклонили из-за сомнительного офшора

Поводом отклонить заявку московской фирмы стало представленное ООО «Градиентстрой» гарантийное письмо от некой «ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (частная компания с ограниченной ответственностью), которое, как посчитали в АИР РТ, не является «независимой или банковской гарантией по смыслу статей 368 и 434 Гражданского Кодекса РФ ввиду несоблюдения формы и отсутствия указаний на существенные условия, а относительно представленного договора целевого займа у Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан нет оснований считать его договором с кредитной организацией, которое на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством о банковской деятельности».

Если коротко, то в пакете документов москвичей отсутствовали сведения о наличии средств у компании «ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД», что ставило под сомнение предоставление займа ООО «Градиентстрой», соответственно, не гарантировало финансирование мероприятий по предлагаемому к заключению концессионному соглашению. Сведения о наличии у ООО «Градиентстрой» иных средств (собственных средств либо заемных средств, выданных кредитной организацией) или возможности их получения в размере не менее 5 процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций отсутствовали. Для примера, можно посмотреть финансовый отчет компании за 2021 год: в нем по всем пунктам, от материальных активов и кредиторской задолженности до выручки и чистой прибыли, стоят нули. Иными словами, компания просто не вела в прошлом году никакой операционной деятельности. У ООО «Хмарин и партнеры» есть сведения только об активе и пассиве в 95 тыс. рублей и непокрытом убытке в 105 тысяч.

«Градиентстрой» и не собирался строить, но видит «системность нарушений»

Суд решил, что доводы «Градиентстроя» о причинении ему финансового ущерба не подтверждаются какими-либо относимыми и допустимыми к делу доказательствами. Мало того, арбитраж принял во внимание тот факт, что материалы дела и доводы заявителя свидетельствуют об отсутствии «намерений участвовать в исполнении концессионного соглашения» вообще.

Мало того, «Градиентстрой» даже не стал опровергать утверждения ответчика об отсутствии у него намерений и возможности принять на себя выполнение работ в рамках концессии, а сообщил лишь о существовании неких «системных нарушений при заключении концессионных соглашений». Таким образом, заявитель «не доказал наличия у него реального интереса в сфере предпринимательской деятельности, подлежащего правовой защите», говорится в определении.

Суд в итоге в иске отказал. Фото: Максим Платонов

Особенное неудовольствие суда вызвало большое число поданных компанией ООО «Градиентстрой» заявлений в сфере концессионных соглашений, в том числе обжалование результатов рассмотрения заявок для участия в торгах по концессионным соглашениям в других регионах, при этом опять же «в отсутствие проводимой деятельности в сфере строительства». В самой компании не возражали против того, что никаких намерений вести строительную деятельность они не имели, и заявили лишь, что «во многих регионах усматривают аналогичные нарушения, которые имеют системный характер». Суд в итоге в иске отказал.

Проект в Екатеринбурге на 1,5 миллиарда

Действительно, Татарстан далеко не первая попытка оспорить концессионное соглашение. Одной из скандальных была попытка «влезть» в проект по строительству школы в Екатеринбурге в рамках частно-государственного партнерства. В декабре прошлого года пилотный для региона проект, получивший одобрение в федеральном центре, стал предметом разбирательств с участием антимонопольщиков.

Жалобу в ФАС подала структура «Атомстройкомплекса», которая считалась основным претендентом на крупную стройку и ранее выступала с инициативой ее реализации. Как быстро выяснилось, за этой фирмой также стояла компания «Градиентстрой». Последней и группе компаний, связанных с Хмариным и его партнером Андреем Козаченко, эксперты и финансисты давно приписывают «сомнительные манипуляции на рынке концессий» и «длинный список конфликтов».

Сама школа на 925 мест оценивалась в 1,5 млрд рублей. Однако после подачи жалобы компанией «Градиентстрой» в Минобразования Свердловской области чиновники внезапно признали заявку москвичей «соответствующей требованиям». По мнению экспертов рынка, отраслевые министерства чаще, несмотря на условия проекта, выбирают госзаказ, потому как им легче управлять: «В концессии они не хотят участвовать по причине необходимости втягивания в долгосрочный проект, выстраивания полноценных контрольных функций, а это энергозатратно».

Эскиз: проектная документация

Как гонконгский офшор засветился сразу в нескольких регионах

К тому моменту московские предприниматели уже вели судебные тяжбы в ряде регионов УрФО и ХМАО, где должны были построить социальные объекты. В частности, в Югре и Сургуте с местными администрациями конфликтовали компании Козаченко. Наблюдатели на рынке описывают схему, по которой действуют фирмы, подобные компании Хмарина. Не имея реальных ресурсов для реализации проектов, они «залазят в соглашения, особенно когда уже есть понятные интересанты и частная инициатива, а потом уходят с торгов, но якобы за сообразное проекту вознаграждение». Региональные чиновники, устав от конфликта и судов, действительно могут быть в какой-то момент готовы откупиться, особенно если проект крупный и «представляет существенную важность для властей и бизнеса». Возможно, и проект платной дороги в Шали был выбран так же.



В конце января московские «юристы» начали оспаривать и конкурсы на строительство нижегородских школ, подав сразу 11 исков к региональным властям: ООО «Градиентстрой», не имея ни копейки за душой, требовало рассмотреть их заявки и провести конкурсы на создание концессионных школ. Притом что концессионные соглашения уже заключены с дочерней компанией Сбербанка ООО «Сберинфра». А заявки «Градиентстроя» были отклонены — ровно так же, как и в Татарстане, как «несоответствующие по условиям финансирования от зарубежной компании».

Почти одновременно адвокаты ООО «Хмарин и партнеры» открыли судебный процесс по концессии на реконструкцию берегоукрепительных сооружений Оки, здесь партнером Нижегородской области также выступает Сбербанк, представители которого заявили СМИ, что «атакованы юристами в нескольких регионах и кампания выглядит как недобросовестные действия профессиональных жалобщиков».

Что интересно, одними из первых нечистоплотность москвичей заметили в Еврейской автономной области: там компания Козаченко якобы «намеревалась строить школу», предоставив гарантии от зарегиcтрированной в Гонконге частной фирмы Infrastruсture Invest Capital Ltd, то есть той же самой, что была представлена и в Арбитражном суде РТ.

Компания «Инфраструктура Инвест Капитал Лимитед» фигурирует и в деле строительства школ в Нижегородской области: заявка ООО «Градиентстрой» с гарантийным письмом этого гонконгского офшора также была отклонена, так как офшор «не является кредитной организацией и не вправе кредитовать на территории РФ». В Минимущества Нижегородской области заявили, что «наличие аналогичных исков в других регионах может говорить о том, что у данных компаний нет реальных планов по реализации инвестиционных проектов», то же самое резюмировал и Арбитражный суд Татарстана.

Почти одновременно адвокаты ООО «Хмарин и партнеры» открыли судебный процесс по концессии на реконструкцию берегоукрепительных сооружений Оки. Фото: utro-news.ru

Насколько важен инфраструктурный проект дороги в Шали

Конечно, шансы на то, что власти Татарстана отдадут проект каким-то «варягам», тем более таким «засланным казачкам», которые атаковали уральские и приволжские проекты особой важности, были бы невелики. Вспоминается прошлогодний скандал, когда проектно-изыскательские работы по платной автомагистрали Бавлы (М-5) — Шали в развитие нового маршрута федеральной автодороги Казань — Оренбург в Татарстане рассорили АО «Автострада» Фоата Комарова с АО «Транспроект» бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Швецова. «Автострада» просто забраковала работу партнера и расторгла с ним договор.

АО «Автострада» — это дочерняя компания АО «СМП-Нефтегаз», основной заказчик-застройщик платной скоростной магистрали Алексеевское — Альметьевск. Особую важность проекту придает тот факт, что участок протяженностью 145 километров — один из отрезков международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, концепция строительства которого была принята в 2004 году. Этот маршрут включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» на 2010—2015 годы». Он представляет собой оптимальный путь из Европы в Китай с минимальным количеством стран-участниц и границ, который, как предполагается, будет способствовать развитию автопрома, гостиничного бизнеса, туризма, IT-технологий для логистики и созданию тысяч дополнительных рабочих мест, а также значительно сократит время доставки грузов.

АО «Автострада» не первый год строит эту дорогу, а его «материнская» компания «СМП-Нефтегаз» каждый год направляет на строительство дороги 1,5—2 млрд рублей. Как ранее уточняли «Реальному времени» в «Автостраде», объем средств, которые эта частная компания инвестировала в реализацию проекта в 2006—2020 годах, уже составил более 25,7 млрд рублей.