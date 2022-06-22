Татарстан может стать одним из первых регионов с бондовой зоной

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан может стать пилотным регионом, где будет реализована экспериментальная бондовая зона для развития электронной торговли — сегодня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который дает возможность создавать такие зоны, сообщает пресс-служба президента республики.



Это позволит реализовать концепцию «бондового склада», согласно которой товары, поставленные из-за рубежа, помещаются на склад, а их таможенное оформление происходит в момент реализации их физическим лицам через интернет-площадки.

Такой статус позволяет не платить таможенные пошлины и налоги при хранении здесь импортируемых товаров до их приобретения конечным покупателем — то есть тем, кто и заказал товар через интернет. При экспорте же продавец может не платить НДС после помещения товаров на бондовый склад, как при фактическом вывозе товаров с таможенной территории. А при транзите помещенных на бондовый склад товаров владелец не платит ввозных таможенных пошлин и налогов на период хранения.

— Организованная нами в Казани представительная конференция по теме бондовых складов, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка e-сom, подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане как географически наиболее удачном месте для проведения такого эксперимента, где созданы самые комфортные условия для развития электронной торговли, — отметил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане первую бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли в 2020 году. Как отмечал Минниханов в своем письме главе Минфина России Антону Силуанову, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко