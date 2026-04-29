Таможенники получили право уничтожать беспилотники над объектами ФТС

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, дающий таможенникам право уничтожать беспилотники для защиты таможенной инфраструктуры. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно закону, таможенники смогут пресекать полеты беспилотников над своими объектами, в том числе посредством подавления сигналов управления и физического уничтожения. Порядок действий в таких ситуациях определит ФТС России, а круг уполномоченных лиц будет строго ограничен.

Помимо этого, законом продлевается до 1 января 2029 года приостановление требования об одном годе работы и 12 поставках для временного периодического декларирования. Это позволит компаниям, которые только выходят на внешний рынок, не ждать год, чтобы подавать временные декларации.

Ариана Ранцева